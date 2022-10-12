Путин заявил о готовности перенаправить объемы с «Северных потоков» через Турцию

Россия готова перенаправить объемы поставок с «Северных потоков» в Черное море, через Турцию в Европу. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

— Утраченный объем транзита по «Северным потокам» по дну Балтийского моря мы могли бы перевести и в регион Черного моря. И сделать таким образом основными маршрутами поставок нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru

В таком решении, по мнению Путина, есть экономическая целесообразность. Также будет выше уровень безопасности.

Глава государства назвал диверсию на «Северных потоках» актом международного терроризма и опаснейшим прецедентом. Он считает, что конкуренты России таким образом пытаются заставить Европу покупать энергоресурсы по завышенным ценам.



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Татьяна Леухина