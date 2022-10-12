Власти Татарстана начали готовиться к заключению соглашений о защите и поощрении капвложений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил три постановления

Татарстан начал подготовку к заключению соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Кабмин республики утвердил сразу несколько постановлений в этой сфере.

Во-первых, татарстанские власти утвердили порядок оценки инвестиционного проекта, в отношении которого планируется заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений, на предмет эффективного использования средств республиканского бюджета. В документе указано, что он не применяется для проверки инвестпроектов на предмет эффективности использования средств бюджета региона, направляемых на капитальные вложения, а также на инвестиционные проекты, реализуемые в соответствии с законодательством о концессионных соглашениях и государственно-частном партнерстве.

Заявления и все необходимые документы организации, которые реализуют инвестпроекты, подают в Министерство экономики Татарстана. После этого ведомство в течение двух дней должно направить в Минфин республики полученные от заявителя документы для подготовки мотивированного мнения, в котором содержится информация о возможности оказания Татарстаном мер господдержки, указанных в статье 15 ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений», и о соответствии проекта критерию достаточной бюджетной эффективности.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во-вторых, республиканский Кабмин утвердил правила заключения, изменения, прекращения действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений, стороной которых является Татарстан и не является Россия. Согласно им, подписать документ могут только с российским юрлицом, которое отвечает признакам организации, реализующей инвестпроект (они перечислены в п. 8 ч. 1 ст. 2 ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений», — прим. ред.). Заявитель должен предоставить достоверную информацию о себе, в том числе сведения из ЕГРЮЛ, подтверждающие, что он не находится в процессе ликвидации или в отношении него не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. В отношении него не должно быть открыто конкурсное производство.

К заявлению необходимо приложить довольно обширный перечень документов, начиная от проекта соглашения по типовой форме, заканчивая справкой от отсутствии задолженности по уплате таможенных и иных платежей. В списке также финансовая модель инвестиционного проекта, который включает данные о типе денежных потоков, промежуточные прогнозные данные, внутреннюю норму доходности, коэффициент обслуживания долга и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В-третьих, Кабмин Татарстана утвердил порядок мониторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений и условий реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключен такой документ, в том числе этапов его реализации.

Мониторинг включает в себя проверку Министерством экономики РТ информации, которую представила организация, реализующая инвестиционный проект, сведений об исполнении условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений и условий реализации проекта, в отношении которого оно заключено, а также подготовку ведомством свободного отчета о результатах мониторинга, в том числе на основании справок по результатом мониторинга. Его цель — сбор, систематизация и учет данных о ходе исполнения соглашения и условий реализации инвестпроекта, а также выявление обстоятельств, указывающих на наличие оснований для расторжения документа.

Основными задачами мониторинга власти указали непрерывное наблюдение за ходом реализации инвестпроекта, обеспечение соблюдения участниками принятых обязательств по его реализации, своевременное выявление рисков, влияющих на возможность реализации проекта, подготовку предложения по мерам их устранения, формирование и консолидацию данных о ходе реализации инвестпроектов, обеспечение эффективного взаимодействия и координацию деятельности участников проекта, а также рациональное и целевое использование мер государственной или муниципальной поддержки в процессе его реализации.

Практику анонсировали в начале октября



О том, что в следующем году правительство Татарстана введет в практику заключение соглашений с инвесторами на условиях федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений» рассказал на прошлой неделе замминистра экономики республики Олег Пелевин.

Проблему перезапуска нового механизма стимулирования инвестиций затронул на заседании комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета Татарстана депутат Марат Галеев. Он напомнил, что в сентябре 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление для возобновления заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Этому механизму отводится важная роль в перезапуске инвестиционного цикла, так как предлагает возмещение части инфраструктурных затрат и выплату компенсации на уплату процентов по кредитам и займам.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Регионам России предоставили право подготовки заключений на инвестиционные проекты. В свою очередь, власти обеспечат стабильность правового режима для реализации проекта.

Олег Пелевин не озвучивал требования Татарстана к объему инвестиций для подписания регионального СЗПК. Федеральная норма предполагает, что минимальные инвестиции должны составлять 750 миллионов рублей для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также строительства многоквартирных домов. Для проектов в области сельского хозяйства, туризма, пищевой и перерабатывающей промышленности — 1,5 миллиарда рублей.

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Татьяна Демина