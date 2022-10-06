В Татарстане начнут заключать соглашения о защите и поощрении капвложений

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В 2023 году правительство Татарстана введет в практику заключение соглашений с инвесторами на условиях федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений». Об этом заявил замминистра экономики республики Олег Пелевин на заседании комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ на время представления проекта бюджета на 2023–2025 годы.

— В настоящее время на завершающем этапе находится утверждение (соответствующего постановления Кабмина РТ — прим.авт), …. Запустится в 2023 году, — сообщил замминистра.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Проблему перезапуска нового механизма стимулирования инвестиций затронул в своем вопросе депутат Марат Галеев. Он напомнил, что в сентябре этого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление для возобновления заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Этому механизму отводится важная роль в перезапуске инвестиционного цикла, так как предлагает возмещение части инфраструктурных затрат и выплату компенсации на уплату процентов по кредитам и займам.

Субъектам России предоставили право подготовки заключений на инвестиционные проекты. В свою очередь власти обеспечат стабильность правового режима для реализации проекта.

Пелевин не стал говорить, каковы будут требования Татарстана к объему инвестиций для подписания регионального СЗПК. Федеральная норма предполагает, что минимальные инвестиции должны составлять 750 млн рублей для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также строительства многоквартирных домов. Для проектов в области сельского хозяйства, туризма, пищевой и перерабатывающей промышленности — 1,5 млрд рублей.

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Луиза Игнатьева