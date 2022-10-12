Исследование: 7 из 10 россиян используют ненормативную лексику на работе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На работе 7 из 10 жители используют в общении ненормативную лексику. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).



О том, что мат используется на совещаниях в компании постоянно заявили 15% респондентов. Об употреблении ненормативной лексики время от времени сообщила почти треть (31%) опрошенных. Больше половины рассказали, что никогда не слышали в рабочем коллективе матных слов.

О регулярном использовании ненормативную лексику в общении с подчиненными непосредственным руководителем сообщили 13% респондентов. Почти треть опрошенных (32%) сообщили, что слышат от него матные слова лишь иногда. Остальные 55% заверяют, что никогда не слышали от своего начальника мата.

На вопрос, используется ли в рабочем коллективе ненормативная лексика в общении между коллегами, 22% заявили, что это происходит постоянно. Почти половина — 49% — признали, что это происходит иногда. И лишь 29% никогда не ругаются матом в присутствии коллег.

Согласно исследованию 2018 года, Пермь возглавила рейтинг городов, где жители чаще всего используют мат. Казань находилась на последней, 30-й строчке.



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Татьяна Демина