Пермь возглавила, а Казань замкнула рейтинг самых матерящихся городов России

Пермь возглавила рейтинг городов, где жители чаще всего используют мат. В списке есть и другие города ПФО. В частности, Казань занимает последнее, 30-е место.



Агентство Zoom Market задавало жителям городов три вопроса: «Вы ругаетесь матом?», «Как часто Вы ругаетесь матом?», «Сегодня Вы ругались матом?». Рейтинг составляли в зависимости от ответов. В выборку попали 3 000 человек в возрасте 18—54 года.

Авторы исследования пришли к выводу, что на молодое поколение плохо влияют российские артисты, которые используют ненормативную лексику в своих песнях. Также они отметили плохое влияние YouTube, «контент на котором часто содержит ненормативную лексику и со стороны органов исполнительной власти никак не модерируется».

Весь рейтинг матерящихся городов выглядит следующим образом: