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Пермь возглавила, а Казань замкнула рейтинг самых матерящихся городов России

13:30, 21.05.2018
Пермь возглавила, а Казань замкнула рейтинг самых матерящихся городов России
Фото: youtube.com

Пермь возглавила рейтинг городов, где жители чаще всего используют мат. В списке есть и другие города ПФО. В частности, Казань занимает последнее, 30-е место.

Агентство Zoom Market задавало жителям городов три вопроса: «Вы ругаетесь матом?», «Как часто Вы ругаетесь матом?», «Сегодня Вы ругались матом?». Рейтинг составляли в зависимости от ответов. В выборку попали 3 000 человек в возрасте 18—54 года.

Авторы исследования пришли к выводу, что на молодое поколение плохо влияют российские артисты, которые используют ненормативную лексику в своих песнях. Также они отметили плохое влияние YouTube, «контент на котором часто содержит ненормативную лексику и со стороны органов исполнительной власти никак не модерируется».

Весь рейтинг матерящихся городов выглядит следующим образом:

  1. Пермь
  2. Воронеж
  3. Иваново
  4. Оренбург
  5. Тамбов
  6. Челябинск
  7. Кемерово
  8. Брянск
  9. Ростов-на-Дону
  10. Липецк
  11. Саратов
  12. Екатеринбург
  13. Чебоксары
  14. Саранск
  15. Волгоград
  16. Хабаровск
  17. Краснодар
  18. Москва
  19. Томск
  20. Тверь
  21. Ставрополь
  22. Иркутск
  23. Санкт-Петербург
  24. Ижевск
  25. Нижний Новгород
  26. Киров
  27. Новосибирск
  28. Омск
  29. Владивосток
  30. Казань.
ОбществоАналитика УдмуртияТатарстан
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