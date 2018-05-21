Пермь возглавила, а Казань замкнула рейтинг самых матерящихся городов России
Пермь возглавила рейтинг городов, где жители чаще всего используют мат. В списке есть и другие города ПФО. В частности, Казань занимает последнее, 30-е место.
Агентство Zoom Market задавало жителям городов три вопроса: «Вы ругаетесь матом?», «Как часто Вы ругаетесь матом?», «Сегодня Вы ругались матом?». Рейтинг составляли в зависимости от ответов. В выборку попали 3 000 человек в возрасте 18—54 года.
Авторы исследования пришли к выводу, что на молодое поколение плохо влияют российские артисты, которые используют ненормативную лексику в своих песнях. Также они отметили плохое влияние YouTube, «контент на котором часто содержит ненормативную лексику и со стороны органов исполнительной власти никак не модерируется».
Весь рейтинг матерящихся городов выглядит следующим образом:
- Пермь
- Воронеж
- Иваново
- Оренбург
- Тамбов
- Челябинск
- Кемерово
- Брянск
- Ростов-на-Дону
- Липецк
- Саратов
- Екатеринбург
- Чебоксары
- Саранск
- Волгоград
- Хабаровск
- Краснодар
- Москва
- Томск
- Тверь
- Ставрополь
- Иркутск
- Санкт-Петербург
- Ижевск
- Нижний Новгород
- Киров
- Новосибирск
- Омск
- Владивосток
- Казань.
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