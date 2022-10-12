Главное о коронавирусе на 12 октября: в России отсутствуют случаи «цербера», клеточное лечение из Белоруссии
В Татарстане вновь растет число заразившихся COVID-19
- По данным на 11 октября, в Татарстане было зарегистрировано 295 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 77 человек. Всего в республике выявили 183 760 случаев COVID-19, а выздоровели за весь период 176 544 человека. Умерли за весь период 2 004 человека (последний раз о летальном случае сообщалось 20 сентября).
- По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану, в республике проведено 7 610 863 лабораторных исследования на наличие коронавируса. В ведомстве уточнили, что с учетом снижения активности эпидемического процесса и уменьшения доли положительных результатов тестов нормируемый уровень охвата исследования предусматривает проведение как минимум 200 тестов на 100 тысяч человек.
Эксперт: тяжесть постковида зависит от хронических недугов
- Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что в России не зарегистрировали случаев заболевания подвариантом «омикрон» штамма BQ.1.1 — «цербер». По его словам, несмотря на отсутствие заразившихся, ведомство все равно ведет регулярную работу по секвенированию геномов коронавируса SARS-CoV-2.
- Также в Роспотребнадзоре рассказали, что в 34 регионах России зафиксировано превышение средних показателей заболеваемости. Однако в целом показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в стране за прошедшую неделю снизился на 39,3% по сравнению с предыдущей. По итогам прошлой недели было зарегистрировано 145 808 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 99,36 на 100 тысяч населения, что на 39,3% ниже, чем на прошлой неделе, отметили в ведомстве.
- Вместе с этим доля линий BA.4 и BA.5 штамма коронавируса «омикрон» среди выявляемых в России случаев заражения за последние две недели возросла до 95,75%. Всего в базу VGARus нарастающим итогом по состоянию на 10 октября загружено 185 948 геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования.
- В Приморье число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки составило 69. В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что менее 100 новых случаев заболевания не выявлялось с начала мая этого года. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 204 736 заражений и 201 679 выздоровевших (186 за последние сутки).
- Советский районный суд Ростова-на-Дону в связи истечением срока давности прекратил производство по делу гибели 13 пациентов в COVID-госпитале из-за отсутствия кислорода. Напомним, трагедия произошла 12 октября 2020 года в городской больнице №20. Позже уголовное дело было возбуждено в отношении заместителя главного врача по технике и хозяйственной части Анны Коленовой, обвиняемой в халатности.
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сдал отрицательный тест на COVID-19 и вернулся к обычному режиму работы. Напомним, 30 сентября председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что патриарх заразился коронавирусом, в связи с этим были отменены все запланированные поездки и встречи. Далее врио руководителя пресс-службы уточнял, что болезнь у главы РПЦ протекает в легкой форме и он проходит лечение в домашних условиях.
- Минздрав России доставил в ДНР, Запорожскую и Херсонскую области более 630 тонн гуманитарной помощи, в том числе и препараты от коронавируса. По словам помощника главы ведомства Алексея Кузнецова, в новые регионы страны доставлены высокоэффективные отечественные вакцины, в том числе «Спутник-М» для подростков, а также вакцины от дифтерии и столбняка. Гуманитарный груз будет распределен между медучреждениями регионов в соответствии с их потребностями.
- Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков рассказал, что новый пик волны заболеваемости COVID-19 в России наступит не раньше 21 декабря 2022 года. По его словам, сейчас практически невозможно дать точный прогноз, но между пиками разных волн интервал составляет три-шесть месяцев. Так, очередной пик будет не раньше, чем через три месяца после 21 сентября. Кроме того, данная стадия пандемии может стать финальной, подчеркнул специалист.
- В Псковской области суточное число случаев заражения коронавирусом за две недели сократилось почти в два раза. Так, за минувшие сутки медики выявили 88 случаев инфицирования (всего 124 342 подтвержденных случая), что в два раза меньше, чем за прошедшие семь дней. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю в Псковской области зарегистрировано чуть более 1 тысячи случаев заражения коронавирусом: 163 случая на 100 тысяч населения.
- Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что людей с хроническими заболеваниями практически невозможно вылечить от постковидного синдрома. По его словам, это связано с повторяющимися случаями заражения COVID-19 у таких пациентов из-за новых всплесков заболеваемости. Их организм не успевает восстановиться и осложнения появляются вновь, комбинируясь с хроническими недугами, пояснил эксперт.
- В Ульяновской области количество пациентов с коронавирусом, проходящих стационарное лечение, снизилось за месяц на 5%, сообщила и. о. министра здравоохранения региона Олеся Колотик-Каменева. По ее словам, в области сохраняется напряженная эпидситуация по COVID-19, но с тенденцией к снижению заболеваемости.
Нидерланды повысили уровень угрозы распространения COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 622 606 358 раз, 6 560 567 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 772 781). На второй строчке — Индия (44 616 235), на третьей — Франция (36 187 658), на четвертой — Бразилия (34 731 539), на пятой — Германия (34 257 916).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 063 338). За ними следуют Бразилия (686 963), Индия (528 835), Россия (380 556, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 233).
За время пандемии было сделано 9 063 791 250 инъекций вакцины против коронавируса.
- Белорусские ученые разработали способ лечения пациентов с коронавирусом клетками. По словам завлабораторией иммунологии и клеточной терапии Института биофизики и клеточной инженерии НАН Натальи Антоневич, для этих целей используются аллогенные клетки, а также мезенхимальные стволовые из обонятельной выстилки. Инструкцию клеточной терапии против COVID-19 уже зарегистрировали в белорусском Минздраве.
- Кроме того, в Институте биоорганической химии НАН Белоруссии сообщили о завершении работ по разработке препарата от COVID-19. На сегодняшний день уже существует технология получения субстанции лекарства, а также наработана таблеточная форма, которая заложена на хранение.
- Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что циркулирующие на сегодняшний день подвиды «омикрона» не приводят к более тяжелому протеканию заболевания, чем прежние штаммы. Однако, по ее словам, новый вариант вируса, появления которого ожидают специалисты, может представлять более высокий риск, поэтому следует сохранять бдительность.
- Министр здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Эрнст Кейперс сообщил, что власти страны изменили уровень угрозы распространения коронавируса с низкого до повышенного. Он отметил, что пока мер для борьбы с распространением заболевания не вводится, «однако наиболее уязвимые слои населения должны быть крайне осторожны». Согласно данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, число пациентов с COVID-19 в больницах увеличилось за последнюю неделю с 873 до 1 160.
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