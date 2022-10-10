В Татарстане провели более 7,6 миллиона исследований на COVID-19 — охват тестированием сокращается

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане проведено 7 610 863 лабораторных исследования на наличие коронавируса. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по республике.

Охват тестированием на COVID-19 сокращается, обратили внимание в ведомстве. За последние 7 дней он составил 239,6 исследования на 100 тысяч населения.

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану объяснили, что с учетом снижения активности эпидемического процесса по коронавирусу и уменьшения доли положительных результатов тестов нормируемый уровень охвата исследования предусматривает проведение как минимум 200 тестов на 100 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Все татарстанские лаборатории, в которых проводится тестирование на COVID-19, полностью обеспечены тест-системами и расходными материалами.

Всего на 10 октября в Татарстане зарегистрировано 183 465 случаев COVID-19. Вылечились за это время 176 417 жителей республики, умерли — 2 004.

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Татьяна Демина