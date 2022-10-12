ВЦИОМ узнал, на что тратят деньги россияне до и после 50 лет

Фото: Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Товары и услуги, которые чаще всего покупают россияне разного возраста, заметно отличаются в разных возрастных категориях. Это следует из опроса ВЦИОМа и проекта «Баба-Деда» об экономических установках россиян старше 50 лет.

Потребление для «серебряного» поколения и молодежи, среднего возраста — это не одно и то же. После 50 лет покупки реже приносят радость и любые другие положительные эмоции, но чаще — разочарование и грусть. Если среди 18–, 34-летних положительные эмоции испытывают 89%, то среди «серебряного» поколения — 53%.

Основной фактор негатива от покупок — высокая стоимость товаров или услуг, на него указали 53% тех, кто испытывает подобные неприятные эмоции. Кроме этого, людей расстраивает низкое качество товаров или услуг (24%). Эта характеристика покупки особенно важна для «серебряного» поколения (34—28%).

В группе 50–, 64-летних также чаще других говорят о несоответствии цены качеству товаров (13%). Люди «серебряного» возраста чаще других испытывают негативные эмоции при оплате платных медицинских услуг (47—38% vs. 36%), а в группе 50—64 лет отрицательные эмоции в 21% случаев связаны с покупкой продуктов.

Фото: realnoevremya.ru

Топ-5 потребляемых товаров и услуг заметно меняется в разных возрастных группах:

Молодежь (18—34 года): услуги кафе и ресторанов (49%); покупка электроники (46%); заказ готовой еды (45%); товары или услуги для своего увлечения, хобби (39%); платные медицинские услуги (38%);

Средний возраст (35—49 лет): покупка электроники (45%); платные медицинские услуги (40%); услуги кафе и ресторанов (37%); заказ готовой еды (33%); путешествия/экскурсии (32%).

Ранний «серебряный» возраст (50—64 лет): платные медицинские услуги (36%); покупка электроники (30%); товары для дачи (29%); путешествия/экскурсии, товары или услуги для своего увлечения, хобби и посещение музеев, театров, кинотеатров (по 23%); услуги кафе и ресторанов (21%).

Зрелый «серебряный» возраст (65+): платные медицинские услуги (23%); товары для дачи (20%); покупка электроники (17%); товары или услуги для своего увлечения, хобби (13%); посещение музеев, театров, кинотеатров (12%).

Результаты опроса показали, что россияне, в зависимости от возраста, покупают совершенно разные товары и услуги. По мере увеличения доли людей старшего возраста в общей структуре населения, растет и их влияние на все социальные институты, сферы общества, в том числе и на экономику. В ближайшей перспективе в развитых странах именно «серебряное» поколение станет основным потребителем во многих отраслях экономики.

Согласно данным Росстата, сейчас их доля в нашей стране составляет 36%, то есть каждый третий. За 20 лет прирост составил 7% (по данным на 2002 год таких людей было 42,3 млн человек, а 2022 году — уже 52 млн).

В опросе также изучили и способ покупки товаров и услуг — офлайн или онлайн. Молодежь и люди среднего возраста активнее вовлечены в разнообразные форматы маркетплейсов и онлайн-продаж (35—23% среди россиян соответственно, а среди молодежи таковых 47—35%). После 50 лет обращаемость к покупкам через интернет и приложения падает, среди 50–, 64-летних показатели снижаются до 30—16%, а после 65 лет — до 15–2%.

В России малый и средний бизнес сейчас активно вводит рассрочку с целью повысить уровень продаж. Количество заявок от организаций на подключение к BNPL-сервисам (buy now pay later, «покупай сейчас — плати позже») растет с февраля — марта.



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Илина Хакимова