Жителям России стали чаще предлагать покупки в рассрочку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России малый и средний бизнес активно вводит рассрочку с целью повысить уровень продаж. Количество заявок от организаций на подключение к BNPL-сервисам (buy now pay later, «покупай сейчас — плати позже») растет с февраля-марта. Так, в сфере товаров для дома их число увеличилось на 80%, одежды и обуви — на 60%, медуслуг — на 65%, косметики — на 45%, пишут «Известия» со ссылкой на сервис по предоставлению рассрочки Flexipay.

Рост числа заявок на подключение к BNPL-сервисам связывают с подорожанием товаров. На сегодняшний день в России рассрочкой предлагают воспользоваться больше трети субъектов малого и среднего бизнеса — 35%. Задумываются над возможностью подключиться к BNPL-сервисам еще 30% МСП и только 15% уверены, что они им не требуются.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Банке России предупреждают граждан о высоких рисках приобретения товара с помощью BNPL-сервиса. При покупку в рассрочку отсутствует договор потребкредита, что лишает покупателя ряда значимых прав и гарантий. В регуляторе добавили, что рассматривается возможность сближения регулирования потребительского кредитования и услуг рассрочки.

В августе 2022 года в Татарстане выдали 38 255 кредитных карт. Это на 20,2%, или в 1,2 раза, больше, чем в июле этого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

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Илина Хакимова