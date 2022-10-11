Илон Маск опроверг сообщения СМИ о беседе с Путиным перед публикацией твитов об Украине

Американский бизнесмен, глава компании Tesla Илон Маск опроверг в Twitter публикации СМИ о том, что он якобы обсуждал с Владимиром Путиным урегулирование ситуации на Украине. Заявление он опубликован на своей страничке в соцсети.

— Нет, это неправда. Я разговаривал с Путиным один раз, это было 18 месяцев назад. Разговор шел о космосе, — рассказал предприниматель.

Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что Маск недавно якобы беседовал с российским президентом. В опубликованных материалах со ссылкой на американского политолога Яна Бреммера, сообщается, что Путин «пойдет на переговоры», но только при следующих условиях: Крым останется российским, Украина примет нейтральный статус и признает вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав соседней страны. Это якобы российский президент заявил американскому предпринимателю.

В начале октября американский предприниматель и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск предложил свой вариант разрешения конфликта между Россией и Украиной. Тогда он высказал мнение, что «референдумы в новых российских регионах можно было бы провести повторно под наблюдением ООН, и «Россия уйдет, если такова будет воля людей».



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Татьяна Леухина