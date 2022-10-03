Илон Маск предложил вариант разрешения конфликта между Россией и Украиной

Американский предприниматель и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск предложил свой вариант разрешения конфликта между Россией и Украиной, об этом он написал в Twitter.



Он отметил, что референдумы в новых российских регионах можно было бы провести повторно под наблюдением ООН, и «Россия уйдет, если такова будет воля людей», сообщает RT.

Маск написал, что «Крым официально будет частью России, как это и было с 1783 года (до ошибки [Никиты] Хрущева)». После этого необходимо обеспечить водоснабжение полуострова, а Украине — оставаться нейтральной, считает бизнесмен.

После публикации поста, согласно данным Нью-Йоркской фондовой биржи, акции компании Tesla обрушились почти на 9%.

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Маргарита Головатенко