Церемония коронации Карла III в Великобритании состоится 6 мая

Торжественная церемония коронации короля Великобритании Карла III состоится 6 мая 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Монарха коронуют в Лондоне, в Вестминстерском аббатстве. Церемония пройдет почти через 8 месяцев после смерти его матери Елизаветы II.

Фото: westminster-abbey.org

— В ходе церемонии Его Величество будет коронован вместе с королевой-консортом [Камиллой], — передает ТАСС.

Все подробности, касающиеся проведения церемонии, огласят позже.

Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни 8 сентября на 97-м году жизни. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. В июне страна отмечала 70-летие королевы на престоле. В стране был объявлен 10-дневный траур. Принц Чарльз немедленно стал монархом после смерти королевы. Он взял имя Карл III. 10 сентября его официально провозгласили королем Великобритании.

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Татьяна Леухина