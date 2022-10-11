В Минсельхозе допустили снижение цен на хлеб в этом году

Минсельхоз России допускает возможность снижения цен на хлеб в стране в 2022 году. Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут.

— Мы ожидаем, что будет снижение цен на хлеб исходя из снижения цен на базовое сырье, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru

В настоящее время внутренние цены на пшеницу и рожь в России снижаются, постольку в стране ожидается большой урожай. Уже сейчас наблюдается снижение цен на муку, стоимость которой у производителей за последний месяц упала практически на 3%. При этом с начала года цена на муку выросла не более чем на 3%, то есть существенно ниже, чем инфляция.



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Татьяна Леухина