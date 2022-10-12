Сбербанк предупредил о новой схеме мошенников, связанной с онлайн-сервисами

Сбербанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества — злоумышленники проводят рассылку от имени онлайн-сервисов с угрозой блокировки аккаунта, пытаясь уговорить на телефонный разговор с ними. Затем они обманом получают данные банковских карт.

— Хотим предупредить вас о новой схеме мошенничества. Злоумышленники рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой: «Ваш аккаунт будет заблокирован из-за подозрительных действий. Позвоните в службу поддержки». Таким образом мошенники провоцируют на телефонный разговор, — сообщил Сбер в своем telegram-канале.

Далее схема банальна: пользователи звонят по указанному номеру, стремясь не допустить блокировки своего аккаунта, а псевдооператор начинает их убеждать: чтобы не попасть в «черный список», нужно сообщить данные банковской карты, просто перевести деньги или установить приложение.

Фото: pixabay.com

Инструкция будет звучать вполне логично и очень убедительно, но все это лишь обман, чтобы заполучить ваши сбережения, предупреждают в банке.

Сбербанк советует в таких ситуациях принимать решения спокойно и размеренно, не паникуя, самим позвонить на номер с официального сайта сервиса и никогда не сообщать данные своей карты посторонним людям.

Ранее пенсионер из Самарской области перевел мошенникам 10,3 млн рублей — ради этого он по указанию аферистов приезжал в Альметьевск. Злоумышленники убедили пенсионера, что банкомат, через который они могут принять деньги, есть только в этом городе. Большую часть переведенных денег составили собственные сбережения.



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Илина Хакимова