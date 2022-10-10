В Татарстане пенсионер перевел мошенникам более 10 миллионов рублей

Пенсионер из Самарской области перевел мошенникам 10,3 млн рублей — ради этого он по указанию аферистов приезжал в Альметьевск. Злоумышленники убедили пенсионера, что банкомат, через который они могут принять деньги, есть только в этом городе. Большую часть переведенных денег составили собственные сбережения.



Мужчине поступил звонок якобы от сотрудника банка. Звонивший напугал пенсионера, сообщив, что сбережения пытается обналичить неизвестный. Чтобы избежать списания, мошенник посоветовал обналичить все имеющиеся средства.

Потерпевший обналичил 9 млн рублей. По требованию мошенников он поехал в Альметьевск и перевел все деньги на названные резервные счета через банкомат. Однако на этом история не закончилась — аферисты «обнаружили» в программе кредит на 1 миллион рублей и убедили оформить новый — чтобы закрыть действующий заем. Пенсионер последовал указаниям мошенников: оформил два кредита в ближайшем банке и перечислил сумму на счет неизвестных.

Спустя время потерпевший заподозрил неладное и обратился в отдел полиции в Альметьевске. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ОМВД России по Альметьевскому району Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

21-летняя жительница Набережных Челнов решила срочно переехать в Казахстан, но нарвалась на мошенников. Жительница автограда вела переговоры о поездке с водителем на популярном сайте для попутчиков. Он попросил девушку перейти по ссылке и перечислить предоплату. После ее действий со счета списались 52 тысячи рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко