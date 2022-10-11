«КамаРегионГрупп» привлекли к ответу за поставку контрафакта под брендом КАМАЗа

КАМАЗ обратился в антимонопольную службу с жалобой на фирму «КамаРегионГрупп», которую суд уличил в нарушении исключительных прав автогиганта. Возбуждено дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции», выразившегося в незаконном использовании товарного знака челнинского автозавода.



Аналогичное дело рассмотрел Арбитражный суд РТ и удовлетворил иск КАМАЗа к фирмам «КамаРегионГрупп» (ответчик-1) и «Альфа-Моторс» (ответчик-2) по факту поставки контрафактной продукции, а именно коробок передач амурской компании «Березитовый рудник». Дождавшись вынесения решения арбитража, антимонопольщики приступили к рассмотрению обращения завода:

— ПАО «КАМАЗ» является всемирно известным производителем грузовых автомобилей и запасных частей к ним. Продукция маркируется товарными знаками, защищенными свидетельствами №48464, 48465, 82555, 35, 36, 37.



О незаконном использовании товарных знаков автогиганту еще в октябре 2020 года сообщили представители «Березитового рудника», приложив копии документов и фотографии изделий: на шильдиках коробок передач было наименование КАМАЗ.

На шильдиках коробок передач было наименование КАМАЗ. Фото: vestikamaza.ru

КПП доставили на рудник по добыче золота

Выяснилось, что контрафактную продукцию доставили на Дальний Восток на «Березитовый рудник», который входит в международную золотодобывающую компанию Nordgold. Компания «Альфа-Моторс» отгрузила предприятию коробки передач для большегрузов:

КПП с номером №020319, дата производства — ноябрь 2018 г.

КПП с номером № 020242, дата производства — май 2019 г.

— На шильдиках КПП КАМАЗ №020319 и КПП КАМАЗ №020242 размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками ПАО «КАМАЗ», защищенными свидетельствами №37 и 48465. Сравнительный анализ КПП, производимых ПАО «КАМАЗ», и КПП, поставленных в адрес ООО «Березитовый рудник» компанией ООО «Альфа-Моторс», проведенный в целях установления факта нарушения исключительных прав ПАО «КАМАЗ», показал наличие нарушений исключительных прав на товарный знак, — указали в УФАС по РТ.

По документам, поставщик заработал на реализации этих двух коробок передач 345 561,66 рубля. Проверка показала, что в 2018—2019 годах КАМАЗ не поставлял свою продукцию на «Березитовый рудник». Автозавод направил челябинской фирме «Альфа-Моторс» претензию с требованием выплаты компенсации за незаконное использование его товарного знака. В ответ компания сообщила, что приобрела продукцию у челнинского ООО «КамаРегионГрупп». Автозавод и этой компании направил претензию о выплате компенсации в солидарном порядке в размере 345 561,66 рубля, поскольку лицензионные договоры на использование товарных знаков или договоры об уступке прав на них КАМАЗ с этими фирмами не заключал.

Фото: realnoevremya.ru

Действия поставщика «причиняют убытки» КАМАЗу

Поскольку требования автогиганта не были исполнены, он обратился в суд и выиграл дело. Хотя компания «КамаРегионГрупп» не отрицала факт поставки товара фирме «Альфа-Моторс», она указала, что не является изготовителем товара и никаких обозначений на коробки передач не наносила. Также добавила, что спорные КПП приобрела у фирмы «Авторемонтный Завод Докторъ Дизель». Последняя пояснила, что закупила товар у АО «Ремдизель» — официального дилера ПАО «КАМАЗ», и предположила, что поставленные компании «Альфа-Моторс», а затем на «Березитовый рудник» коробки передач — разные автозапчасти.

В «Альфа-Моторс» также заявили, что не являются производителем товара, а приобрели его у ООО «КамаРегионГрупп». «Березитовый рудник» в письменных пояснениях указал, что в ходе претензионной работы поставщик отгрузил ему оригинальные КПП взамен контрафактных.

— Доводы ООО «КамаРегионГрупп» о том, что спорные КПП были приобретены у ООО «Авторемонтный Завод Докторъ Дизель», а им у АО «Ремдизель» — официального дилера ПАО «КАМАЗ» опровергаются документами, представленными АО «Ремдизель», согласно которым поставленная в адрес ООО «КамаРегионГрупп» продукция была закуплена на основании договора купли-продажи №67/-1423/2015 от 01.10.2015 согласно спецификации №7 от 01.03.2016, что подтверждается счет-фактурой № 611 от 15.03.2016 и товарной накладной № 165 от 15.03.2016. В 2020 году (20.07.2020) данные КПП были реализованы ООО «КамаРегионГрупп» на основании его заказа. Спорные же КПП имеют дату производства соответственно ноябрь 2018 г. и май 2019г. (у АО «Ремдизель» закупка произведена в 2016 г.), — говорится в материалах дела.

Фото: realnoevremya.ru

В ходе рассмотрения дела КАМАЗ уточнил требования, отказавшись от иска о признании поставки контрафактной продукции в отношении фирм «Альфа-Моторс» и «Авторемонтный Завод Докторъ Дизель» (ответчику-3) и попросил взыскать с ООО «КамаРегионГрупп» и ООО «Альфа-Моторс» в солидарном порядке 345561,66 рубля. С учетом этого суд решил, что в действиях «Альфа-Моторс» отсутствуют признаки недобросовестной конкуренции. Вместе с тем отметил, что ответчики не могут быть освобождены от гражданско-правовой ответственности, в том числе в связи с отсутствием вины, поскольку их деятельность является предпринимательской и осуществляется с учетом рисков и возможных негативных последствий, ей присущих. Следовательно, ответчики могут быть привлечены к ответственности за нарушение исключительных прав в виде взыскания с них компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности и при отсутствии их вины.

— Действия ООО «КамаРегионГрупп» направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, причиняют убытки ПАО «КАМАЗ», могут причинить убытки другим, добросовестным субъектам предпринимательской деятельности, а также наносят вред деловой репутации ПАО «КАМАЗ», что является недобросовестной конкуренцией, — указали в УФАС по РТ.

Дело назначено к рассмотрению на 19 октября.

Елена Тихонова