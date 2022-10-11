В челнинской БСМП впервые провели трансплантацию аорты

В БСМП Набережных Челнов впервые провели трансплантацию аорты — такие операции в стране проводят только в единичных медицинских центрах, сообщили в горздраве.



Пациент Олег Андреев попал в БСМП в тяжелом состоянии — он уже не мог дышать из-за одышки и накопленной жидкости в легких. До перевода в челнинскую больницу он проходил лечение в стационаре Нижнекамска. Ему становилось хуже, и консилиум врачей решил передать его в региональный центр сосудистой хирургии в Челнах.

Ситуация осложнялась тем, что у пациента было инфекционное поражение створок сердечных клапанов. Кардиологи БСМП на обследовании поставили диагноз — эндокардит. Врачи решили заменить больному часть самого крупного сосуда — аорты, отходящего от сердца, и аортальный клапан с помощью донорского гомографта.

Трансплантат доставили из Петербурга авиарейсом за день до операции. Во время болезни Олег Андреев похудел почти на 40 кг. Пациент считает, что это небольшая цена за подаренную заново жизнь.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах 11 июня пациенту с онкологией провели эндопротезирование. Как рассказали в ведомстве, выявить раковое заболевание у 62-летнего пациента получилось из-за того, что он обратился в БСМП с переломом бедренной кости.



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Маргарита Головатенко