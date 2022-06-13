В Набережных Челнах пациенту с онкологией провели эндопротезирование

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В Набережных Челнах 11 июня пациенту с онкологией провели эндопротезирование. Об этом на своем сайте сообщает Минздрав Татарстана.

Как рассказали в ведомстве, выявить раковое заболевание у 62-летнего пациента получилось из-за того, что он обратился в БСМП с переломом бедренной кости. У мужчины рак правой почки и поражение метастазами головки левой бедренной кости.

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В травматологическом отделении БСМП ему установили стержень и зафиксировали бедро. После коллеги направили пациента в Набережночелнинский филиал РКОД МЗ РТ им. проф. М.З. Сигала.

— На практике от 5% до 30% онкологических пациентов, у которых есть костные поражения, заболевание диагностируется вследствие перелома, — объяснил руководитель саркомной группы больницы Ильдар Сафин.

По его словам, обследование показало отсутствие других отдаленных метастазов в организме мужчины. Врачебный консилиум принял решение провести резекцию левой бедренной кости с одномоментным эндопротезированием.

Другими словами, мужчине заменили бедренную кость и коленный сустав на протез. Операция заняла 4 часа, уже через три дня пациент сможет встать на ноги.

Артем Гафаров