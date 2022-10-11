За сутки в России выявили 13 970 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 13 970 случаев заражения COVID-19, госпитализированы 2 506 пациентов. Всего заболевших по стране зарегистрировано 21 232 963 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 11 октября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 31 509 человек. Всего вылечившихся — 20 470 552 россиянина.

За сутки коронавирус унес жизни 109 россиян. Всего от инфекции скончались 388 404 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 11 октября читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко