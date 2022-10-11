В Нижнекамске ревакцинацию прошли более 60 тысяч человек

В Нижнекамске ревакцинацию от COVID-199 прошли 62 423 человека. Об этом заявил начальник управления здравоохранения по НМР Сергей Мерясев.



— Также зарегистрировано всего 87 случаев коронавирусной инфекции. <...> Ежедневный прирост вакцинированных составляет 390 человек, на прошлой неделе желающих сделать прививку было 417 человек. Всего вакцинации подлежит более 171 тыс. человек. Это 80% взрослого населения НМР, — добавил Сергей Мерясев.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным на 7 октября в Нижнекамском районе зарегистрировано 758 случаев заболевания ОРВИ, в том числе заболели 279 детей. За аналогичный период прошлого года зафиксировано 680 случаев, в том числе детей — 199. Случаев гриппа за отчетный период зарегистрировано не было. Вакцинации против гриппа подлежат 171 408 человек, на сегодня вакцинировано от гриппа — 53 608 человек (31,3%).

Он также заявил, что диспансеризацию и вакцинацию можно и необходимо проводить в один день. Мерясев считает, что «начиная профосмотр и параллельно проводя ревакцинацию мы это дело ускорим», сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

На прошлой неделе министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что после появление назальной вакцины от коронавируса, количество желающих пройти вакцинацию, возросло. Население более спокойно воспринимает такой вид вакцинации, чем инъекции.





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Илина Хакимова