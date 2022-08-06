Каждый четвертый работодатель наблюдает снижение работоспособности сотрудников летом

В этом году почти каждый четвертый работодатель (24%) наблюдает снижение производительности труда персонала. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

При этом производительность труда в 2022 году оказалась ниже, чем в аномально жаркие летние периоды прошлых лет. В 2018 году о снижении работоспособности среди сотрудников заявляли 35% опрошенных работодателей, а в 2012 — 43%.

При этом 63% работодателей не заметили снижения производительности труда среди сотрудников. Еще 13% затруднились с ответом.

Фото: realnoevremya.ru

На данный момент организации научились выстраивать бизнес-процессы так, чтобы погода не влияла на работоспособность сотрудников. «У нас все работают на результат. Кто хочет зарабатывать, тот и в жару не расслабляется», — комментируют представители компаний в этом году.

Опрос провели среди 1000 представителей разных организаций всех регионов России из 269 населенных пунктов. Исследование проходило с 19 июля по 4 августа 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

Также недавние исследования показали, что 76% татарстанцев хотели бы внести изменения в офисную работу. Сотрудникам не хватает зон для расслабления и кофеварок.

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Елизавета Пуншева