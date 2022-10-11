В МВФ и Всемирном банке заявили, что мировому рынку угрожает рецессия

Рецессия угрожает мировой экономике уже в следующем году. Об этом сообщили в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас.

— [Существуют] риск и подлинная опасность мировой рецессии в следующем году. Развитые экономики в Европе замедляются. Посмотрим, куда это двинется в следующем году, — заявил Мэлпас.

Георгиева выразила согласие с президентом ВБ и подчеркнула, что риск рецессии сильно увеличился.



— Наши подсчеты показывают, что эквивалент примерно одной трети мировой экономики может иметь по меньшей мере два квартала негативного роста подряд в этом году и следующем году, — уточнила глава МВФ.

Фото: realnoevremya.ru

По ее словам, «общий объем, который может быть «стерт» замедлением мировой экономики, составит за период между настоящим временем и 2026 годом $4 трлн». Она также добавила, что «инфляция остается упрямо высокой».

Мэлпас также сделал акцент на снижении курсов некоторых валют, означающем, «что уровни долга для развивающихся стран становятся все более обременительными». Он считает, что «повышающиеся процентные ставки добавляют к этому дополнительный вес», пишет ТАСС.

— И инфляция все еще является крупной проблемой для всех, но особенно для бедных, — указал Мэлпас. По его словам, движения к «разделяемому [экономическому] процветанию» на данном этапе нет, имеет место «обратный ход в сфере развития».

В марте президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс оценил влияние антироссийских санкций на мировой ВВП. По его словам, санкции против РФ окажут больше влияния, чем спецоперация по демилитаризации Украины.

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Илина Хакимова