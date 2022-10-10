В Крыму предложили запретить военнообязанным выезд из России

На время частичной мобилизации в России необходимо установить запрет на выезд граждан, которые состоят или должны состоять на воинском учете. Такое мнение выразил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

По его словам, парламентарии республики предлагают внести изменения в закон о мобилизации. Уехавших из страны, по мнению Константинова, нужно вносить в реестр иноагентов.

Власти Крыма считают, что выезжать в период частичной мобилизации должны только те граждане, у которых есть разрешение военных комиссариатов или федеральных органов исполнительной власти.

Фото: astrobl.ru

— Бегуны, бросившие Родину в критический момент, должны знать, что их действия без последствий не останутся. Это справедливо само по себе и честно по отношению к тем нашим согражданам, которые сражаются на фронтах СВО, — написал Константинов в своем telegram-канале.

На прошлой неделе депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов предложил внести изменения в законодательство, которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе, по истечении определенного срока.

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Татьяна Леухина