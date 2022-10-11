В ООН прогнозируют усиление волн аномальной жары

В ООН уверены, что в будущем волны аномальной жары будут только сильнее. Гуманитарные организации призывают мировых лидеров работать над смягчением последствий изменения климата, говорится в совместном докладе Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

— Полученные результаты поражают и беспокоят. Волны аномальной жары уже убивают тысячи людей каждый год, и они станут более смертельными по мере дальнейшего изменения климата, — говорится в докладе «Экстремальная жара: подготовка к волнам аномальной жары в будущем», опубликованном в понедельник.



Докладчики отмечают, что на волны аномальной жары в будущем повлияет не только не поддающееся контролю изменение климата, но и действия властей по противодействую глобальному потеплению. В докладе утверждается, что мировым лидерам необходимо инвестировать не только в адаптацию к аномальной жаре, но и в смягчение ее последствий.

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Генеральный секретарь Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джаган Чапагейн заявил, что власти стран нужно призвать обеспечить инвестирование для нужд тех местных сообществ, которые находятся на переднем крае климатического кризиса, так как они находятся в зоне риска больше всех. Если такие сообщества будут готовы принимать меры, мы сможем добиться того, чтобы экстремальные погодные явления не превращались в гуманитарные катастрофы.

В докладе сообщается, что в период с 2010 по 2019 годы Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца зафиксировала в мире 38 волн аномальной жары, от последствий которых погибли более 70 тыс. человек, пишет «Интерфакс».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее заявил, что угроза применения ядерного оружия сейчас становится все более актуальной в мире.По его словам, «происходит быстрое распространение кризисов с угрожающим ядерным подтекстом».

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Илина Хакимова