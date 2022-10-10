В Татарстане за сутки зарегистрировали 318 случаев заражения коронавирусом
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 318 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы с инфекцией 20 человек, сообщили в федеральном оперштабе.
Всего на 10 октября в Татарстане зафиксировано 183 465 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 176 417 человек, в том числе 83 за минувшие сутки.
Умерли за весь период 2 004 человека. За последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.
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