В Челнах возбудили уголовное дело после гибели рабочего на предприятии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на предприятии Челнов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

7 октября во время проведения слесарных работ на территории одной из производственных баз города 55-летнего рабочего ООО «Рем Тех» придавило автомобилем. От полученных травм он скончался в больнице.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Следственные органы Следственного комитета РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела правоохранители дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на строительной площадке. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Набережных Челнах 21-летний рабочий погиб, упав с 18-го этажа строящегося жилого дома. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.



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Татьяна Леухина