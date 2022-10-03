В Челнах с 18-го этажа строящегося дома упал рабочий — возбуждено уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Набережных Челнах 1 октября 21-летний рабочий погиб, упав с 18-го этажа строящегося жилого дома погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК России — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

По версии следствия, погибший в конце сентября неофициально устроился разнорабочим. Он не должен был работать на высоте.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в феврале прошлого года на стройке многоквартирного дома двое рабочих упали с высоты. Один из них погиб, другого госпитализировали с травмами. По данному факту завели уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ».



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Татьяна Демина