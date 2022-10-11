Новости общества

06:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане дождь и до +14 градусов

06:30, 11.10.2022
Сегодня в Татарстане дождь и до +14 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 11 октября, в Татарстане ожидается облачная погода и умеренный северо-восточный, восточный ветер. Днем местами пройдет небольшой дождь, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем ожидается от +9 до +14 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +10 до +12°С. В Набережных Челнах воздух прогреется до +10—14°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в конце недели регион после прохождения холодного атмосферного фронта окажется в холодной тыловой части циклона. Днем в пятницу и субботу температуры не превысят +4—9 градусов. Временами пройдут дожди.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также