Сегодня в Татарстане дождь и до +14 градусов

Во вторник, 11 октября, в Татарстане ожидается облачная погода и умеренный северо-восточный, восточный ветер. Днем местами пройдет небольшой дождь, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем ожидается от +9 до +14 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +10 до +12°С. В Набережных Челнах воздух прогреется до +10—14°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в конце недели регион после прохождения холодного атмосферного фронта окажется в холодной тыловой части циклона. Днем в пятницу и субботу температуры не превысят +4—9 градусов. Временами пройдут дожди.

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Татьяна Демина