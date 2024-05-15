В Татарстане продолжается реализация федерального проекта «Чистая вода»

Фото: Динар Фатыхов

В своем ежегодном послании Федеральному собранию президент поручил продлить реализацию федерального проекта «Чистая вода» до 2030 года. Об этом заявил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

С 2019 года в регионах введено в эксплуатацию более 1,2 тыс. объектов водоснабжения. Только с января по апрель этого года построено и реконструировано 28 объектов в 17 регионах. Всего с начала реализации федерального проекта по всей стране введено в эксплуатацию 1 211 объектов. На сегодняшний день доля граждан, обеспеченных качественной водой, составляет 88,69%, в городах этот показатель равняется 95,06%.

Вице-премьер уточнил, что работы выполнены во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Новосибирской, Омской, Пензенской, Саратовской областях, Камчатском, Красноярском и Приморском краях, Республике Бурятия, Республике Татарстан, Кабардино-Балкарской и Удмуртской республиках.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что в этом году в рамках федерального проекта «Чистая вода» работы по строительству и реконструкции предусмотрены на 230 объектах. Планируется, что к концу года общее число завершенных объектов с начала реализации программы составит 1 413.



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Рената Валеева