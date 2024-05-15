Жюри конкурса young adult-литературы «Кислород» объявило короткий список
Ежегодный конкурс young adult-литературы «Кислород» был учрежден в 2022 году одноименным издательством. В короткий список второго сезона вошло девять произведений.
Короткий список конкурса «Кислород»:
- «Невидимые беды», Ана Юдзуль (Королев);
- «Колыбельная тьмы мертвецов», Рина Блэйд (Саров);
- «Душа ифрита», Лине Рен (Москва);
- «Злодеи выбирают себя», Соня Середой (Тверь);
- «Ковчег», Алиса Аве (Сочи);
- «Кровавый дождь», Анастасия Король (Севастополь);
- «Непринятый: без души здесь делать нечего», Ксения Зинова (Уфа);
- «Господа присяжные», Екатерина Дубовецкая (Москва);
- «Голос Вессема», Теа Сандет (Калининград).
В жюри конкурса вошли сооснователь литературного агентства «Банке, Гумен, Смирнова» Юлия Гумен, литературный критик и шеф-редактор «Букмейта» Константин Мильчин, писательница и креативный консультант Елена Кондрацкая, писательница Фрэнсис Кель, а также редакция творческого проекта Wizard’s Way.
Церемония награждения победителей конкурса пройдет в июле 2024 года.
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