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Жюри конкурса young adult-литературы «Кислород» объявило короткий список

19:08, 15.05.2024 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»
Жюри конкурса young adult-литературы «Кислород» объявило короткий список
Фото: Екатерина Петрова

Ежегодный конкурс young adult-литературы «Кислород» был учрежден в 2022 году одноименным издательством. В короткий список второго сезона вошло девять произведений.

Короткий список конкурса «Кислород»:

  • «Невидимые беды», Ана Юдзуль (Королев);
  • «Колыбельная тьмы мертвецов», Рина Блэйд (Саров);
  • «Душа ифрита», Лине Рен (Москва);
  • «Злодеи выбирают себя», Соня Середой (Тверь);
  • «Ковчег», Алиса Аве (Сочи);
  • «Кровавый дождь», Анастасия Король (Севастополь);
  • «Непринятый: без души здесь делать нечего», Ксения Зинова (Уфа);
  • «Господа присяжные», Екатерина Дубовецкая (Москва);
  • «Голос Вессема», Теа Сандет (Калининград).

В жюри конкурса вошли сооснователь литературного агентства «Банке, Гумен, Смирнова» Юлия Гумен, литературный критик и шеф-редактор «Букмейта» Константин Мильчин, писательница и креативный консультант Елена Кондрацкая, писательница Фрэнсис Кель, а также редакция творческого проекта Wizard’s Way.

Церемония награждения победителей конкурса пройдет в июле 2024 года.

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Екатерина Петрова
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