Синоптики прогнозируют в Татарстане похолодание к концу недели

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане к концу этой недели ожидается похолодание. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Во вторник, 11 октября, в Татарстане местами пройдет дождь. Ночью ожидается от +3 до +8 градусов, днем потеплеет до +9—14°С.

В среду и четверг, 12 и 13 октября, Татарстан расположится в поле пониженного атмосферного давления. Временами пройдет небольшой дождь. Ночью температуры опустятся до +3—8°С. Днем синоптики прогнозируют от +8 до +14°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 14—15 октября, республика после прохождения холодного атмосферного фронта окажется в холодной тыловой части циклона — днем температуры не превысят +4—9 градусов. Временами пройдут дожди.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Гидрометцентре Татарстана рассказали, что в воскресенье в регионе установилась теплая и сухая погода. Днем зафиксировано +11—16°С — температуры оказались на 3—4 градуса выше нормы.

Сегодня в Татарстане сохраняется теплая погода, местами наблюдается небольшой дождь. В полдень зафиксировано +11—16 градусов.

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Татьяна Демина