ДНР будет сотрудничать с Татарстаном: откроют площадки для сервисного обслуживания татарстанских грузовиков

Фото: Динар Фатыхов

Как сообщил на KazanForum глава ДНР Денис Пушилин, в Мариуполе и Донецке планируется открытие площадок сервисного обслуживания грузовиков КАМАЗ. Эти инвест-проекты представляют интерес для экономического взаимодействия.



Денис Пушилин также отметил, что сотрудничество с Татарстаном началось еще до того, как ДНР стала субъектом России, и оно охватывает множество сфер, включая гуманитарную и культурную. В рамках форума будут подписаны дополнительные соглашения, которые уточнят детали сотрудничества.

Глава ДНР подчеркнул готовность региона к взаимодействию с другими субъектами страны в традиционных отраслях, таких как металлургия, угольная отрасль, машиностроение и химическая отрасль. По его словам, химическая отрасль сможет раскрыть свой потенциал позже, когда линия фронта отодвинется. Это позволит обеспечить безопасность и наладить производство необходимых препаратов.

Также планируется развивать взаимодействие в сельском хозяйстве и фармацевтической промышленности. Денис Пушилин подчеркнул, что ДНР открыта для сотрудничества с исламскими странами и участие в форуме поможет перевести связи в более детальное и предметное сотрудничество.

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Рената Валеева