Банк России выпустил монеты с изображением Александра Пушкина

Банк России выпустил в обращение новую серию памятных монет, посвященных выдающемуся русскому поэту Александру Пушкину и приуроченных к его 225-летию. По данным пресс-службы Банка России, выпущены серебряные монеты номиналом 3 и 100 рублей, а также золотая монета номиналом 10 тыс. рублей в рамках серии «Исторические события».

Серебряная монета номиналом 3 рубля изготовлена качеством «пруф» с 925-й пробой. Она была выпущена тиражом в 3 тыс. единиц. Ее оборотная сторона украшена рельефными изображениями портрета А.С. Пушкина и чернильницы, а также сцены зимней поездки и пера, выполненными в технике лазерного матирования.

Серебряная монета номиналом 100 рублей, также с пробой 925 и качеством «пруф-лайк», была выпущена в тираже всего 100 единиц. На ее оборотной стороне изображены рельефные сцены с участием Пушкина, а также декоративные элементы и надписи.

Золотая монета номиналом 10 тыс. рублей, с пробой 999 и качеством «пруф-лайк», была выпущена ограниченным тиражом в 50 единиц. Ее дизайн включает рельефное изображение Пушкина и сюжеты его сказок, выполненные в технике лазерного матирования.

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Екатерина Петрова