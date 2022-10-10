Казанский «Водоканал» обещал устранить провал около театра Камала в «скором времени»

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Казанский «Водоканал» пообещал устранить сегодняшний провал на тротуаре около театра имени Камала в «скором времени», об этом сообщили рабочие корреспонденту «Реального времени», побывавшему на месте.

Традиционно в «Водоканале» не назвали конкретных сроков устранения аварии. Однако намекнули, что сегодня устранить проблему не успеют.

Большая яма образовалась на тротуаре сегодня днем. Очевидцы сообщили, что в нее провалилась девушка, а вытащить ее помог проезжающий мимо таксист. Девушку передали медикам. Причины провала устанавливаются.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Провалы асфальта в Казани фиксируются периодически. Их число, как правило, возрастает с приходом осени. Например, в сентябре прошлого года на перекрестке улиц Короленко и Волгоградской образовалась огромная яма на проезжей части, а на пересечении проспекта Ямашева и улицы Адоратского в Казани под асфальт провалилась «Газель».

В середине сентября этого года в Ново-Савиновском районе Казани случился провал на коллекторе, из-за чего в очередной раз затопило канализационными водами перекресток на пересечении проспекта Ямашева и Адоратского.



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Марагрита Головатенко