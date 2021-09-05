В Казани на проезжей части образовалась огромная яма

Фото: соцсети

В Казани на перекрестке улиц Короленко и Волгоградской образовалась большая яма, сообщили в соцсетях. Некоторые пользователи шутили про «открывшийся портал» и метро.



Пользователи в комментариях обвинили в произошедшем изношенные трубы и заметили, что подобное происходит далеко не в первый раз.

Так и есть — например, в апреле в Казани асфальт провалился на улице Зорге. Сначала люди сами закрыли яму ветками, потом ее оградили дорожные рабочие. На месте инцидента появились предупреждающие дорожные знаки. Похожий инцидент произошел на мосту возле села Усады, после поворота на Казанский жировой комбинат.

В начале того же месяца в ЖК «Светлая долина» в Советском районе города в асфальт частично провалился автомобиль. Владельцем машины оказался житель Ялты.

В марте «Реальное время» публиковало материал, в котором мэрия Казани рассказывала о возможных решениях дорожных проблем.

Маргарита Головатенко