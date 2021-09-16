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Общество

В Казани «Газель» провалилась под асфальт

15:13, 16.09.2021 2
В Казани «Газель» провалилась под асфальт
Фото: соцсети

На пересечении проспекта Ямашева и улицы Адоратского в Казани под асфальт провалилась «Газель», сообщили пользователи в соцсетях.

По сообщениям очевидцев, глубина ямы под автомобилем — около двух метров. Комментируя происходящее, очевидцы предположили, что автомобиль можно освободить из асфальтной ловушки только краном.

В Казани асфальт проваливается далеко не в первый раз. В сентября на перекрестке улиц Короленко и Волгоградской образовалась яма на проезжей части, а в апреле в Казани асфальт провалился на улице Зорге.

Похожий инцидент произошел на мосту возле села Усады, после поворота на Казанский жировой комбинат. В начале того же месяца в ЖК «Светлая долина» в Советском районе города под асфальт частично провалился автомобиль.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:21
    Обычное дело.
    Главное водитель жив.
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  • Анонимно 16:01
    сахарова забыли
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