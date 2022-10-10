Соцсети: в Казани на тротуаре около театра им. Камала образовалась огромная яма

В Казани на тротуаре около театра имени Камала образовалась огромная яма, сообщили пользователи социальных сетей.

По сообщениям очевидцев, в яму провалилась девушка, вытащить ее помог проезжающий мимо таксист.

В середине сентября в Ново-Савиновском районе Казани случился провал на коллекторе, из-за чего в очередной раз затопило канализационными водами перекресток на пересечении проспекта Ямашева и Адоратского.

Провалы асфальта в Казани фиксируются периодически. Их число, как правило, возрастает с приходом осени. Например, в сентябре прошлого года на перекрестке улиц Короленко и Волгоградской образовалась огромная яма на проезжей части, а на пересечении проспекта Ямашева и улицы Адоратского в Казани под асфальт провалилась «Газель».



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Маргарита Головатенко