ТАСС: в центре столицы Украины произошло несколько взрывов

Утром в понедельник, 10 октября, в центре Киева произошло три взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

По их словам, взрывы прогремели в центральном Печерском районе Киеве, а также на улице Владимирской, где находится здание Службы безопасности Украины, и на Воздухофлотском проспекте.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского, воздушная тревога объявлена на всей территории страны.

Напомним, Минобороны России предупреждало, что при продолжении Украиной попыток диверсий и нанесения ударов по объектам на территории РФ, ее Вооруженные силы нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшихся на полуостров. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры государства. Авторами, исполнителями и заказчиками преступления он назвал украинские спецслужбы.



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Татьяна Демина