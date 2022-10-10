Главой управления по организации деятельности административных комиссий Казани назначен Наиль Биктагиров

Главой управления по организации деятельности административных комиссий исполкома Казани назначен Наиль Биктагиров. Его на «деловом понедельнике» представил мэр города Ильсур Метшин.



— Наиль Раисович работает в управлении с 2017 года, начинал юрисконсультом, затем возглавил группу информационно-методического обеспечения и с 2020 года был заместителем, а также работал в прокуратуре, — рассказал градоначальник.

Прежний руководитель управления по организации деятельности административных комиссий исполкома Казани назначен заместителем главы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города.

Сегодня же на «деловом понедельнике» стало известно, что в исполкоме Казани создают новую структуру — Управление социальной политики. Ее возглавит Ирина Смирнова, которая последние 11 лет занимала пост начальника отдел опеки и попечительства администрации Советского района города.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина