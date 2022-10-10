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Главой управления по организации деятельности административных комиссий Казани назначен Наиль Биктагиров

10:59, 10.10.2022
Главой управления по организации деятельности административных комиссий Казани назначен Наиль Биктагиров
Фото: kzn.ru

Главой управления по организации деятельности административных комиссий исполкома Казани назначен Наиль Биктагиров. Его на «деловом понедельнике» представил мэр города Ильсур Метшин.

— Наиль Раисович работает в управлении с 2017 года, начинал юрисконсультом, затем возглавил группу информационно-методического обеспечения и с 2020 года был заместителем, а также работал в прокуратуре, — рассказал градоначальник.

Прежний руководитель управления по организации деятельности административных комиссий исполкома Казани назначен заместителем главы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города.

Сегодня же на «деловом понедельнике» стало известно, что в исполкоме Казани создают новую структуру — Управление социальной политики. Ее возглавит Ирина Смирнова, которая последние 11 лет занимала пост начальника отдел опеки и попечительства администрации Советского района города.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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