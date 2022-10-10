Управление социальной политики Казани возглавила Ирина Смирнова

Фото: мэрия Казани

Управление социальной политики Казани возглавила Ирина Смирнова. об этом на «деловом понедельнике» объявил мэр города Ильсур Метшин.

— Это новая структура создается на базе отдела по обеспечению взаимодействия подразделений социальной сферы аппарата исполкома. Над ее созданием мы задумались, увидев, что помимо традиционных комитетов, управления социального блока остро не хватает структуры, которая бы определяла стратегические направления социальной сферы, курировала деятельность, которую ведут отделы администраций районов.

Одна из задач Управления социальной политики Казани — тесное взаимодействие с общественными и ветеранскими организациями.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

— Кроме того, жизнь нас все время испытывает новыми вызовами, как то семьи мобилизованных. И там предстоит большая работа. Также кураторство проекта «Добрая Казань», — уточнил градоначальник.

Последние 11 лет Ирина Смирнова возглавляла отдел опеки и попечительства администрации Советского района Казани.

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Татьяна Демина