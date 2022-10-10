Казань на этой неделе переходит на зимнее содержание дорог — их площадь около 22 млн кв. м

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань с 15 октября переходит на зимнее содержание дорог. Зимний режим продлится 182 дня — до 15 апреля 2023 года, сообщил на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

— С момента начала зимнего сезона диспетчерские службы подрядных организаций переводятся на круглосуточный режим работы. Также организуется постоянное дежурство необходимого количества техники, — рассказал он.

Скриншот трансляции

Площадь убираемых дорог Казани на сегодняшний день составляет около 22 млн кв. м. Из них почти 4 миллиона «квадратов» — тротуары.

— Вся территория распределена между четырьмя заказчиками работ, а именно администрациями районов. За последние 5 лет площадь убираемых дорог увеличилась на 1,5 миллиона кв. метров, или на 8%, — сообщил Игорь Куляжев.

Скриншот трансляции

Содержанием дорог занимаются четыре генеральные организации, которые имеют договорные обязательства до конца 2022 года. Исполнителей на 2023 год определят в декабре по результатам конкурса.

В городе насчитывается 549 единиц техники для зимнего содержания дорог. Для операций первой очереди — обработки противогололедными материалами — предусмотрена 261 единица.

— Сегодня к работам в зимний период подготовлено 428 единиц, или 78% от общего количества. Оставшаяся часть — это машины, которые задействованы на посадке зеленых насаждений, мойке и очистке дорог. Полное переоборудование техники будет зависеть от погодных условий, — уточнил Игорь Куляжев.

В августе Кабмин Татарстана в целях обеспечения бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта республики в грядущий зимний период постановил скорректировать оперативный план «Буран». Работу до 1 ноября должно выполнить Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона совместно с другими заинтересованными ведомствами.

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Татьяна Демина