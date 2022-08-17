В Татарстане к зиме скорректируют план «Буран»

Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана в целях обеспечения бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта республики в грядущий зимний период постановил скорректировать оперативный план «Буран». Работу до 1 ноября должно выполнить Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона совместно с другими заинтересованными ведомства.

К 15 сентября Миндортрансу Татарстана необходимо разработать комплекс мероприятий по подготовке автодорог общего пользования к зимнему сезону. Минздраву республики поручено обеспечить готовность медорганизаций к оказанию своевременной медпомощи гражданам, которые оказались изолированы в результате снежных заносов и автокатастроф.

Муниципалитеты должны до 1 октября заключить контракты на зимнее содержание дорог местного значения, а также подготовить коммунальные службы к работе в зимних условиях. Также им рекомендуется скорректировать планы по предупреждению и ликвидации ЧС.

Фото: Максим Платонов

В январе 2021-го в столице Татарстана план «Буран» объявили из-за сильных снегопадов. На дорогах Казани для уборки снега задействовали около 800 единиц спецтехники.



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Татьяна Демина