В Татарстане возбудили первое уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России

В Татарстане возбудили первое уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил России — фигурантом стал житель Набережных Челнов. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Изначально против него возбудили административное дело по аналогичной статье за пост в соцсетях — его признали виновным. Затем мужчина опубликовал в соцсетях еще один пост, дискредитирующий ВС России, после чего было принято решение возбудить уголовное дело.

На данный момент челнинец покинул Россию — его объявили в федеральный розыск.

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