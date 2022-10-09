В Татарстане сократился объем парикмахерских и косметических услуг

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане объем парикмахерских и косметических услуг, оказанных населению за январь — август 2022 года оценивается в 2,69 миллиарда рублей. Это на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля парикмахерских и косметических услуг в общем объеме бытовых услуг за восемь месяцев составила 8%. Для сравнения, на услуги саун, бань и душевых пришлось 3,2%, а на услуги прачечных и химчисток — всего 0,4%.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В августе 2022 года объем парикмахерских и косметических услуг в республике составил 393,5 миллиона рублей. По сравнению с концом лета прошлого года показатель сократился на 3,7%, следует из данных Татарстанстата.

Напомним, за первые семь месяцев 2022 года объем парикмахерских и косметических услуг в Татарстане составил 2,3 миллиарда рублей. Из них 325,2 миллиона пришлось на июль.

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Татьяна Демина