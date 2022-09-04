Объем парикмахерских и косметических услуг в Татарстане достиг 2,3 миллиарда рублей

За первые семь месяцев 2022 года объем парикмахерских и косметических услуг в Татарстане составил 2,3 миллиарда рублей. Из них 325,2 миллиона пришлось на июль.

Согласно данным Татарстанстата, доля парикмахерских и косметических услуг в общем объеме платных услуг населению за январь — июль 2022 года составила 8%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем парикмахерских и косметических услуг за первые семь месяцев 2022 года в республике вырос на 17,3%.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, за январь — июль 2022 года жителям Татарстана оказали платные услуги на 191,4 миллиарда рублей. Из них 15% — 29 миллиардов — приходится на бытовые услуги.

Объем бытовых платных услуг, если учесть индекс потребительских цен на услуги, остался на том же уровне — прирост составил незаметные 0,2%. При этом в абсолютных цифрах он увеличился на треть: за январь — июль татарстанцам оказали платные бытовые услуги на 21,6 миллиарда рублей.



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Татьяна Демина