Объем транспортных услуг в Татарстане достиг 40,4 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Объем транспортных услуг населению Татарстана за январь — август 2022 года составил 40,4 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 3%.

В общем объеме платных услуг, оказанных татарстанцам за первые восемь месяцев 2022-го, доля транспортных услуг составила 18,4%. Для сравнения: на бытовые услуги за этот период пришлось 15,4%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе 2022 года объем платных услуг населению республики составил 5,57 миллиарда рублей. Это на 3,9% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, следует из данных Татарстанстата.

Напомним, за январь — июль 2022 года жителям Татарстана оказали платные услуги на 191,4 миллиарда рублей. Из них 15% — 29 миллиардов — приходилось на бытовые услуги. Оборот транспортных услуг за семь месяцев оценивался в 34,8 миллиарда рублей.



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Татьяна Демина