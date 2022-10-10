Объем строительных работ в Татарстане достиг почти 270 миллиардов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в Татарстане за январь — август 2022 года оценивается в 269,7 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 11,7%.

Из указанной суммы 57,87 миллиарда рублей пришлось на август. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года объемы строительных работ увеличились на 13,3%, а по отношению к июлю этого года — на 18,4%.

Организациями, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, в Татарстане за январь — август 2022-го выполнено строительных работ на 96,85 миллиарда рублей. Это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане почти выполнили программу жилищного строительства. На 8 октября введено 98% от запланированных значений. Это 2 млн 709 тысяч квадратных метров.



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Татьяна Демина