В Татарстане программу жилищного строительства выполнили на 98%

Фото: кадр видеорепортажа/пресс-служба президента Татарстана

В Татарстане почти выполнили программу жилищного строительства — по состоянию на 8 октября введено 98% от запланированных значений. Это 2 млн 709 тыс. квадратных метров, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.



План по ИЖС выполнен на 116% — построены 14 тыс. 463 индивидуальных жилых дома площадью 1 млн 952 тыс. кв. м. Коммерческие застройщики сдали 89 многоквартирных домов общей площадью 651 тыс. квадратных метров. Это 71% от годового плана, согласно которому в этом году должны быть построены 148 МКД.

По программе социальной ипотеки сдали 70% от запланированного годового объема. Введены 23 соципотечных дома введены, еще 33 — строятся.

Татарстан за последние 15 лет увеличил ввод жилья в два раза. В этом году будет введено тоже более 3 миллионов квадратных метров жилья.



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Маргарита Головатенко