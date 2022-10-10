Младенческая смертность в Татарстане сократилась на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане за январь — август 2022 года умерли 76 детей в возрасте до одного года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года младенческая смертность в республике сократилась на 24,8%, следует из данных Росстата.

По количеству умерших за первые восемь месяцев 2022 года младенцев Татарстан находится на пятом месте среди регионов Приволжского федерального округа. На первой строчке находится Башкирия (111 умерших), на второй — Самарская область (93), на третьей — Пермский край (81), а на четвертой — Нижегородская область.

Наименьшее число умерших младенцев среди регионов ПФО за январь — август зарегистрировано в Мордовии — девять. В целом в округе за восемь месяцев скончались 684 ребенка, не дожившие до года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Всего по России за январь — август 2022 года зарегистрирован 3 961 случай младенческой смерти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось на 7,4%.

За август в Татарстане умерли 12 детей в возрасте до одного года. За январь — июль сообщалось о 64 умерших в республике младенцах.



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Татьяна Демина