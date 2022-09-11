В Татарстане за январь — июль умерли 64 младенца

Фото: Ринат Назметдинов

За январь — июль 2022 года в Татарстане умерли 64 ребенка в возрасте до одного года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года младенческая смертность в республике сократилась на 28,1%, следует из данных Росстата.

Для сравнения, с января по июль 2021 года в Татарстане умерли 89 детей в возрасте до одного года. По показателю младенческой смертности за этот период республика находилась на втором месте в Приволжском федеральном округе. Антилидером была Башкирия, где за первые 7 месяцев прошлого года умерли 140 малышей.

По итогам января — июля 2022 года самое большое количество младенческих смертей зафиксировано среди регионов ПФО в Башкирии — 102. Минимальное число умерших детей в возрасте до одного года зарегистрировано в Мордовии — девять.

Фото: Ринат Назметдинов

За июль в Татарстане умерли восемь детей в возрасте до одного года. За первое полугодие в республике насчитывалось 58 младенческих смертей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина